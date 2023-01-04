Omurga Kemiğini Kıran Zeynep Bastık Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre: Evinde düşerek iki omurga kemğini kıran Zeynep Bastık, şarkıcı Berkay'ın doğum günü yemeğine katıldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu. Bir tedavi söz konusu değil şu anda çünkü hassas bir bölge olduğu için alçı yamda başka birşey uygulanamıyor. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım. 21 Ocak'ta Bakü'de konserim var o güne kadar dinleneceğim. Berkay'ın doğum günüydü bugün, onu kutladık ve güzel bir gece oldu" dedi. Zeynep Bastik geçtiğimiz yıl en çok dinlenen kadın şarkıcılardan biri olmasının kendisini çok gururlandırdığını, çalışmaya ve üret meye devam edeceğini söyleyerek oradan ayrıldı.