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Omurga Kemiği Kırılan Zeynep Bastık Son Halini Paylaştı
Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, belindeki korseyi de çıkardığını söyledi. İşte haberin detayları...
Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık, belindeki korseyi çıkardı.
Omurga kemiklerinden iki tanesini kırılan şarkıcı, ilk kez de dışarı çıkardı. Son halini Instagram'dan paylaşan Bastık, "Sekizinci günüm. Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" diyerek, takipçilerini bilgilendirdi.
Dışarı da çıkan şarkıcı, aracın içinden fotoğraf paylaştı. Bastık, "Bir hava almayayım mı artık? Alayım" yazdı. Bir süre sahnelere çıkamayan şarkıcı, yılbaşı gecesi hayranlarıyla buluşacak.
ZEYNEP BASTIK KİMDİR?
Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.
Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.
Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.
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