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Omurga Kemiği Kırılan Zeynep Bastık Sahnelere Döndü!
Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, iyileşti ve soluğu sahnede aldı. Bastık, Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi’nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Azeri kardeşlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Bastık, iki saat süren performansında dinleyenleri yalnızca sesiyle değil Koza Genç Tasarımcılar Yarışmasında 2. Olan Şakir Buldan imzalı kıyafetiyle de büyüledi.
Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü İstanbul Volkswagen Arena‘da vereceği konserle sahnede sevenleriyle kutlayacak. Zeynep'in, konser biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile gördü.
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