Omurga Kemiği Kırılan Zeynep Bastık Öyle Bir Şey Yaptı Ki!

Geçtiğimiz günlerde merdivenden düştüğü için iki omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Korseyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Bugün beyaz görünmek istedim. Evde kendimi iyi hissetmek için sürekli fashion kovalıyorum. Ne yapayım" diye yazdı.

KURŞUN DÖKTÜRDÜ

Geçmiş olsun çiçeklerini de sosyal medya hesaplarından yayınlayan Bastık, kurşun döktürdüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı, "Döküldü kurşunlar, çıktı nazarlar. Ne güzel şeyler duydum hakkımda, her şeyin sebebi olduğunu ve karanlığın nedeninin göz alıcı aydınlıklar olduğunu bir kez daha hatırladım. 2023 için çok sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Bastık geçtiğimiz günlerde Instagram'dan açıklama yapmıştı. Şarkıcı, "Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynaya kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun içiş üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" demişti.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.

Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.