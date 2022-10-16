Ömer Kurt'un on parmağında on marifet

Sayısız sinema filminde gördüğümüz ve son zamanlarda Ben Bu Cihana Sığmazam dizindeki de karşımıza çıkan yetenekli oyuncu Ömer Kurt, sesiyle de herkesi şaşırtıyor.

Rol aldığı projelerde karakter rolleriyle ilgi odağı olan oyuncu, okuduğu türkülerle de herkesi büyüledi. Sivas'lı olan ve Sivas bölgesinin türkülerine çok hakim olan yetenekli oyuncu albüm teklifleri geldiğini söyledi. Albüm çalışmasına sıcak bakan oyuncu çalışmalara başladı.