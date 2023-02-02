Ömer Gamze’den Vazgeçebilecek mi?

Geçtiğimiz hafta aldığı reytingle AB kategorisinin en çok izlenen dizisi olan Ömer, yeni tanıtımıyla da dikkat çekti.

Dön desem döner miydin?



Ömer’in evlenme teklifini reddeden Gamze, Ömer’in Süreyya ile evleneceğini öğrenince hayal kırıklığına uğrar. Ömer’e olan duygularına mani olamayan Gamze, aşkını ilan eder. "Çok pişmanım, bana dön desem? döner miydin" diyerek ilanı aşk eden Gamze'nin karşısında Ömer’in vereceği tepki merak konusu olur.

Gamze ve Ömer’in yakınlaşması tüm dengeleri nasıl etkileyecek? İkilinin yakınlaşmasına kim şahit olacak?...



Ömer, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Star’da…