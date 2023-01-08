Ömer Dizisinin Karakter Afişleri Yayınlandı

9 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Star ekranından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Ömer’de Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, tüm zorlukların karşısına aşkı koyan Ömer ve Gamze karakterlerini canlandırıyor.

AŞKINA ENGEL OLAMIYOR

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçicisi din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.

KORKAK DAVRANIYOR

Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor. Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.