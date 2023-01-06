Ölümden Dönmüştü! Yaşadığı Süreci Anlattı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslı Bekiroğlu , Bebek'te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi.

Oyuncu, rol aldığı 'Sıkı Dostlar' setinde geçirdiği rahatsızlığı için, "Şimdi çok iyiyim. Beynimde bir şeyler çıktı, onun için belimden sıvı aldılar. Ciddi bir şey. Uzun hikaye ama iyiyim" dedi.