Ölümden Dönmüştü! Yaşadığı Süreci Anlattı

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Aslı Bekiroğlu, rol aldığı 'Sıkı Dostlar' setinde geçirdiği rahatsızlanmıştı. Ünlü oyuncu, bir gün ambulansta beklemişti. Bekiroğlu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Bebek'te köpekleriyle yürüyüş yaparken görüntülendi.
Oyuncu, rol aldığı 'Sıkı Dostlar' setinde geçirdiği rahatsızlığı için, "Şimdi çok iyiyim. Beynimde bir şeyler çıktı, onun için belimden sıvı aldılar. Ciddi bir şey. Uzun hikaye ama iyiyim" dedi.
ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.
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