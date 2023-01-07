Ölümden Dönen Oyuncu Son Halini Paylaştı

oyununun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Baş Belasıunun Karadeniz turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ölümden dönen Sergen Deveci , son halini paylaştı.

Geçtiğimiz kasım ayında kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olan oyuncu, ilerleyen günlerde taburcu olmuştu.

Arkadaşıyla Sapanca'da kalan oyuncu, evin bahçesinde yürüteçle yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen Deveci, "Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum" diyerek, Nazım Hikmet'in şiirini yazdı.

Daha sonra hayranlarını uyaran Deveci, "Lütfen, "Abi bugün cumartesi" diyerek, romantizmi bozmayınız" dedi.