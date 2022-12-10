Son Dakika

Ölümden Dönen Killa Hakan'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Bir süre yoğun bakımda kalan ve ölüm mücadelesi veren ünlü rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı. Sefo, Berlin'e gider gitmez meslektaşını ziyaret edip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Magazin 10.12.2022, 19:31 10.12.2022, 19:38 sercan
Ölümden Dönen Killa Hakan'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü. Geçtiğimiz yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 49 yaşındaki rapçinin Covid-19'a yakalanmasından dolayı yoğun bakımda mücadele vermişti. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, eylül ayının son günlerinde, "Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri en önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam" diyerek, iyi olduğunu söylemişti.
Berlin'de bulunan Sefo, Killa Hakan'ı z,iyarettte buşundu. Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır.

Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanyasında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

#Killa Hakan #Hakan Durmuş #Sefo #haber #Gündem #rapçi #almanya #Berlin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Pendikspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 16 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Tuzlaspor 16 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 15 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4