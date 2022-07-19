Olaylı yalıda olaylar bitmek bilmiyor!

Fransız yatırım şirketi tarafından satın alınan yalıda aylardır devam eden tadilatlar, imar işleri müdürlüğü ve zabıta tarafından 3 kez durdurularak ceza uygulandığı ortaya çıktı. Usulsüz yürütülen tadilattan dolayı sık sık durdurularak cezai işlem uygulanan yalıda yapılan tadilat sonrası tekrardan satışa çıkarılacağı konuşuluyor.



