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Oktay Kaynarca Veda Mı ediyor? Vurulma Sahnesi Ortaya Çıktı
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanacak.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümümü nefes nefese olaylara sahne olacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Cezayir (Oktay Kaynarca) vuruluyor. Herkesin merakla beklediği o sahne çekildi.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde Oktay Kaynarca’nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Oktay Kaynarca’nın vurulma sahnesinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı.
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