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Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisinden Ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği salı akşamları ATV'de ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanacak. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde bir şok yaşanacak. Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı (Engin Benli) tarafından vuruluyor.
Oktay Kaynarca aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.
Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam ediyor.
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