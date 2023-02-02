Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisinden Ayrılıyor mu?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde bir şok yaşanacak. Cezayir karakterine hayat verenEngin Benli) tarafından vuruluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre;sinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde bir şok yaşanacak. Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ezeli düşmanı Tatavlalı () tarafından vuruluyor.

Oktay Kaynarca aynı zamanda dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldiği konuşuluyor.

Projeye sıcak bakan Oktay Kaynarca’nın gelen astronomik rakamlı teklifi geri çevirmediği öğrenildi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım genel hikayesini üstlenen Oktay Kaynarca dizide oyunculuk dışında yapımcılığına devam ediyor.