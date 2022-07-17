Son Dakika

Okan Karacan imzalı bu ‘Filme Gel’!

Okan Karacan’ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi “Filme Gel” için start verildi. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Çekimleri İstanbul’da başlayıp Çanakkale’de devam edecek yapım, çok yakında seyirciyle buluşacak.

Magazin 17.07.2022, 11:41 Emrah
Okan Karacan imzalı bu ‘Filme Gel’!

Yılın komedi filmi geliyor! Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı “Filme Gel” için tüm hazırlıklar tamamlandı. Film ekibi geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi. 

İLK FİLM İLK HEYECAN

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak ve Çanakkale’de devam edecek projeyi hayata geçiren isim; ünlü sunucu, şovmen ve oyuncu Okan Karacan. Berton Medya adıyla kendi yapım şirketini kuran Karacan’ın yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olan “Filme Gel”, 2022’nin en beğenilen komedisi olmaya aday.

ÜÇ KAFADARIN FİLM ÇEKME MACERASI

Kısa süre içinde seyirciyle buluşması planlanan “Filme Gel”, Çetin, Necmi ve Muzo adlı üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak. Yapımda Çetin’i Tolga Güleç, Necmi’yi Fırat Doğruloğlu ve Muzo’yu da Orçun Kaptan canlandıracak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya’nın ‘Kadırgalı’ rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmde Levent Ülgen ‘Hüsnü’, Çiçek Dilligil ‘Selma’, Aslıhan Karalar ‘Seda’ ve Deniz Hamzaoğlu da ‘Feramuz’ rollerine hayat verecek.

BAŞLARINA GELMEYEN KALMAYACAK!

“Filme Gel”in konusu kısaca şöyle: Setlerde figüranlık yapan Çetin’in en büyük hayali başrole yükselmektir. Yıllarca yurtdışında yaşayan ve orada aslında korsan CD satan Necmi, memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. Muzo ise ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan bir adamdır. Üç kafadar, senaryosunu Necmi’nin yazdığı filmi çekmeye karar verirler. Film bir yol hikâyesini anlatmaktadır. Çetin, çekimlerde kullanmak üzere eniştesinin eski minibüsünü tamir ettirir. Yola çıkacakları sırada ailesi tarafından yaşlı bir adamla zorla evlendirilmek istenen Seda, düğünü terk ederek gizlice minibüse saklanır. Ve kahramanlarımız sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar.

#Oakan karacan #Filme Gel #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
30
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31