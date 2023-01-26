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Okan Bayülgen ve Pelin Batu Satoshi TV YouTube Kanalında

Bitcoin ve kriptopara dünyasındaki gelişmelerin yanında; spor, sanat, müzik, finans, dünya gündemi, eğlence, mizah içeriklerini barındıran satoshi TV, yeni programlarla içerik yelpazesini genişletiyor. Yeni yayın döneminde farklı içerik ve programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan satoshi TV ailesine Okan Bayülgen ve Pelin Batu da katıldı.

Magazin 26.01.2023, 18:06 Emrah
Okan Bayülgen ve Pelin Batu Satoshi TV YouTube Kanalında

Bitcoin ve blokzincirinin günden güne bilinirliği artmaya devam ederken bu alanla ilgili söylem, kavram ve sembollerin gelişmesiyle kullanıcıların bilgi ihtiyacı da çoğaldı. Türkiye'nin ilk Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk bünyesinde yer alan satoshi TV, 31 Ekim 2021 tarihinde yayın hayatına ilk adımını YouTube kanalı ile attı. Kanal, bilgi ihtiyacını gidermeyi hedefleyerek, Bitcoin ve kriptopara hakkında merak edilen her şeyi özgün konu ve videolarıyla kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Finans dışında sanat, spor, müzik, mizah gibi kategorilerde de hem içerik üreten hem de dikkat çeken isimleri ağırlayan satoshi TV, alanında uzman kişilerin sunumuyla eğitici ve eğlenceli bir kanal haline geldi. satoshi TV’nin bir de radyosu var. Başta Bitcoin olmak üzere, Bitcoin topluluğuna farklı konularda podcastler yayınlayan ve satoshi TV’deki her programın kayıtlarının da yer aldığı satoshi radio, Spotify ve Apple Music üzerinden dinlenebiliyor. 

 
2022’de yayınlanan programlar ilgiyle izlendi

2022 yılında; Cafe Bitcoin'de, Murat Tufan'ın İstanbul Boğazı manzarasında ağırladığı konuklar, Uyumayan Ekonomi’de Saadet Büyük’ün yerel ve global ekonomik gelişmelere, Bitcoin ve kriptopara dünyasından haberlere yorumları, Bitcoin Gündemi'nde Ezgi Bozkurt'un sunumu ile en önemli gelişmeler, P2P'de Şükrü ve başka yerde dinleyemeyeceğiniz Bitcoin dünyasından uzmanlar, Genesis Zone'da Bitcoiner'ın her anına eşlik eden Kaan Düzarat'ın DJ seti, Mercado Diyalog'da Yağız Genç ile tasarım dünyası ve sanatın yeni çerçevesi, Deşifre'de Yalın Alpay ve Prof. Dr. Burak Arzova'nın anlatımları, HODL Günlükleri podcasti İlker Başaran’ın anlatımıyla Bitcoin'in dünyası, Insert Coin'de Boğaç Soydemir ve Ece Erkan'ın eğlenceli sunumu, Yeni Nesil Spor'da Merve Toy'un amatör sporları tam yerinde deneyimlemesi, Bitcoiner’ın Galaksi Rehberi podcastinde Nazlı Öztürkmen’in keyifli anlatımıyla Astrofizik ve Kozmoloji konuları her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle satoshi TV ve satoshi Radio’daydı.


 
Okan Bayülgen’le ‘Tekinsiz Masa’

Yayın hayatına başladığından bu yana hem ünlü isimleri ağırlayan hem de alanında başarılı kişilerin sunduğu programlarla dikkat çeken satoshi TV, yeni yılda da izleyenlerin beğeniyle takip ettiği yüzleri ekrana taşımayı sürdürüyor. 2023 sezonunda Okan Bayülgen, yazar Yalın Alpay’la birlikte ‘Tekinsiz Masa’ isimli programıyla satoshi TV’de izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ünlü konukların ağırlandığı Tekinsiz Masa’da konuklara keyifli vakit geçireceği sorular sorularak izleyicilerin dikkatini çeken bir içerik sunulurken, Okan Bayülgen ve Yalın Alpay yeni programla ilgili, "Bizi Satoshi Tv'de değerli konuklar eşliğinde, güzel bir Tekinsiz Masa serisi bekliyor" paylaşımını yaptı. 
 
Pelin Batu’yla ‘Düşünüyorum Öyleyse Varım’

Bitcoin, kriptopara ve ekonomi dışında felsefe disiplinini içeren programlara da yer veren satoshi TV, ‘Felsefe Nedir, Temel Soruları ve Temel Arayışlar’ başlıklarına yanıt bulacak. Pelin Batu’nun sunduğu ‘Düşünüyorum Öyleyse Varım’ programının her bölümünde, tarihe iz bırakmış bir felsefecinin sorunsalından yola çıkarak hayatımızdaki temel meseleler irdeleniyor. Batu, geçmişten gelen ve aslında değişmeyen soruları farklı şekilde yorumlayarak, izleyenleri felsefenin dünyasına taşıyor. Programı şimdiden büyük ilgi gören Pelin Batu, “Çok heyecanlıyım. Dünyada en sevdiğim konulardan biri olan felsefe, satoshi TV sayesinde tekrar hayatıma girdi. Her ay farklı bir filozof üzerinden onların felsefesi ve dünya görüşünü anlatıyorum. Felsefeye ilgi duyan, yaşadığımız hayatın felsefi kökenlerini merak eden herkesi programımıza bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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