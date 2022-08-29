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Oğuzhan Koç'un olay olan ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı
Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'in gelinlikleri kadar gündem olan ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının ayakkabıya verdiği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Magazin 29.08.2022, 16:57 tarkan abdullahoğulları
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünün yankıları sürüyor. Özdemir'in giydiği üç gelinlikle sosyal medyada gündem olurken, Koç'un ayakkabısı da göze çarpttı.
Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik Prada ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu.
Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.
Üç gelinlik giyen Özdemir'in gelinlikleri bağışlayacağı söyleniyordu. Çift, dün akşam Six Senses Hotels'de nikah masasına oturmuştu.
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