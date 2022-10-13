Oğuzhan Koç'un O Sırrı Çözüldü! Duyanlar Şaştı Kaldı

Oğuzhan Koç, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury’e benzetildi.

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç‘un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç‘un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 37 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile evlidir.