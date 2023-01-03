Oğuzhan Koç'tan Büyük Jest! Hiçbir ücret talep etmedi

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Oğuzhan Koç 'un, Sakiler'e verdiği 'Yalanı Bırak' parçasından para almadığı ortaya çıktı.

Şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında Demet Özdemir'le düğününde ücretsiz sahne alan gruba, eseriyle karşılık vermiş oldu. Koç, hem klipte hem de parçanın son bölümünde gruba eşlik ederek, jest yaptı.