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Oğuzhan Koç eşi Demet Özdemir İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki!
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesinde sahne almak için gelen 1.5 milyon TL'lik sahne tekliflerini, ünlü oyuncu eşi Demet Özdemir'le zaman geçirmek için geri çevirdi. İşte detaylar...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Oğuzhan Koç, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan'dan gelen 1.5 milyon TL'lik teklifi, eşi Demet Özdemir için geri çevirdi.
Şarkıcı, 4 Ocak'ta yeni projesi için sete çıkacak oyuncunun, yoğunluğu nedeniyle daha az görüşeceklerini düşünerek, sahneye çıkmak yerine, eşiyle olmak istedi.
Koç, dört günlük Avrupa tatili organize ederek, 2023'e Özdemir'le yurt dışında 'Merhaba' diyecek. Çift, seyahatleri boyunca üç ülke gezerek, mini bir Avrupa turu yapmış olacak. Hollanda ve İtalya'yı tercih eden ikilinin, üçüncü rotası ise ilerleyen günlerde belli olacak.
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