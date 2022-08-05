Ogün Kaptanoğlu’nun yeni projesi belli oldu

Es Filmin yapımcılığını üstlendiği ve çekimleri Eskişehir’de başlanan dizinin oyuncu kadrosunda Hilmi Cem İntepe, Deniz Çatalbaş, Batuhan Demir, Gökay Müftüoğlu yer alıyor.

Savaş pilotlarının hikayesinin anlatılacağı Hür isimli dizi 60’şar dakikalık toplam 10 bölümden oluşacak.

TRT Dijital’in 2023 yılında izleyicilerle buluşacak olmasının heyecanı sürerken, birçok dizi gib Hür de bu platformun en dikkat çeken yapımlarından birisi olarak gözüküyor.

Karagül isimli dizide Yüzbaşı Oğuz karakteri ile herkesin beğenisini kazanan Ogün Kaptanoğlu, sonraki süreçte ise Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kutül Amare ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi tarihi dizilerde farklı karakterlerle ekranda yer almayı tercih etmişti.

