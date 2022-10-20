Oğulları Oyuncu Oldu! İlk Açıklaması...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Cem Davran, kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Hürcan Davran ile önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

"EĞİTİMİNİ TAMAMLADI"

Aya üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Cem Davran, oğullarının baba mesleğini yapması hakkında "Kendi kararları, onların meslek seçimine karışmam. Hürcan bazı dizilerde oynadı. Eğitimini de tamamladı. Küçük oğlum Ali de yurt dışında eğitimini tamamladı ve tiyatroya başladı. Yeni nesil oyuncuların hepsi çok yetenekli." ifadelerini kullandı.

CEM DAVRAN KİMDİR?

Cem Davran, 3 Mart 1964 yılında İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Cem Davran'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Cem Davran henüz 16 yaşındayken sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatroları profesyonel oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Birçokk tiyatro oyunu film ve dizide rol alan Cem Davran hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Cem Davran üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra dört yıl Dormen Tiyatrosu'nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Cem Davran çeşitli okullarda tiyatro dersleri vermiş, Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 yılında Gazeteciden Dost, 1997 yılında ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

Cem Davran 1990 yılında Hilal Davran ile evlenmiştir, bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu vardır.

CEM DAVRAN TİYATRO OYUNLARI

Bezirgan (Tartuffe) : Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu - 2012

Doğum Günü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Alevli Günler : Irmak Bahçeci -İstanbul Halk Tiyatrosu - 2010

Beyefendi : Cem Davran - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2000

Ahududu (oyun) : Joseph Kesselring - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1997

Yeni Baştan : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1996

Teope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

Tartüf : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1992

Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - Dormen Tiyatrosu - 1991

Ödüller Kimin : Jean-Noel Fenwıck - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

1793 Victor Hugo : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

Askerliğim : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1993

CEM DAVRAN DİZİLERİ

Aşkın Tarifi (2021) -

Yarım Kalan Aşklar (2020) -

Kardeş Çocukları - Adnan Harmancı - (2019)

8. Gün - Aziz Uğur Boztepe - (2018)

Yedikule Hayat Yokuşu - (2014)

Babam Sınıfta Kaldı - (2013)

Bizim Okul - (2013)

İzmir Çetesi - Ahmet İptenalır - (2011)

Çete - (2010)

Hayat Güzeldir - 2008

Fesupanallah - (2007)

Deli Dolu - Oğuz - (2006)

İlk Göz Ağrısı - Aşkın - (2005)

Çocuğun Var Derdin Var - Ömer Gencer - (2004-2005)

Yuvam Yıkılmasın - Demir - 2003

Patron Kim - Cem - 2003

Bana Abi De - Selo - 2002

Aşk Meydan Savaşı - Rıza - 2002

Şaşı Felek Çıkmazı - Hasan - 2000

Vay Anam Vay - Kendisi - (konuk) - 2001

Ruhsar - Mazhar - 1998-2001

Tatlı Betüş - 1993

CEM DAVRAN FİLMLERİ

2020 Karakomik Filmler 2: Emanet

2020 Karakomik Filmler 2: Deli

2019 Karakomik Filmler

2011 Bir Ses Böler Geceyi

2011 Melekler ve Kumarbazlar

2007 Avrupalı

2000 Balalayka

2000 Ruhsar

1999 Kahpe Bizans

1993 Tersine Dünya

1991 Varyemez