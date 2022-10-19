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Oğluyla Küs Mü? İlk Kez Açıkladı...

Şarkıcı Seda Sayan, önceki gün Etiler'de bir açılışa katıldı. Açılış sonrası soruları yanıtlayan Sayan, oğlu Oğulcan Engin ile küs mü? İlk kez açıkladı...

Magazin 19.10.2022, 13:05 19.10.2022, 22:43 arif hür
Oğluyla Küs Mü? İlk Kez Açıkladı...

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, önceki gün Etiler'de bir açılışa katıldı.

Sayan, muhabirlerin “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Her ikimizinde evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok” şeklinde cevap verdi.

"İNSAN ÇOCUĞU İLE KÜSER Mİ?"

Oğlu Oğulcan Engin ile küs olmadığını söyleyen sanatçı, “İnsan çocuğu ile küser mi?” açıklamasını yaptı.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus’ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor. Çağlar Ökten, Seda Sayan ile evlidir.

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