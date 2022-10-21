Son Dakika

Oğlu Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, oğluyla çekilmiş karelerini paylaştı. Türkay'ın oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Magazin 21.10.2022, 17:20 21.10.2022, 17:25 arif hür
Oğlu Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle gönüllerde taht kuran İnci Türkay, yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.

Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile tatil yapmak için İtalya'ya gitti.

Oğluyla tatil pozlarını paylaşan Türkay, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun sevenleri, "Abla-kardeş gibisiniz", "Oğlunuz sizin kopyanız" ve  "Oğlunuz olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yorumlarda bulundu.

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

İnci Türkay (d. 15 Temmuz 1972, İzmir), Türk dizi oyuncusu. Sihirli Annem dizisindeki Betüş rolüyle ünlenmiştir.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Konsevatuvar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Ayrıca, 2000 yılında Sylvia adlı oyun ile katıldığı Tiyatro İstanbul'da birçok oyunda oynamıştır. İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak’ın senaryosunu yazdığı “Dünya Varmış” dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı “İki Oda Bir Sinan” dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi.

Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı “Sihirli Annem” dizisinde 2003'ten 2006'ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programın da sunuculuğunu yaptı. Sihirli Annem'den sonra bir süre sessiz kaldı. 2009 yılının başında Tayga Toys adında, tamamen tahtadan, geri dönüşümlü, bitkisel boyalarla renklendirilmiş oyuncaklardan oluşan bir oyuncakçı açmıştır.

2009 yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu “Teyzanne” dizisinde oynadı ama reyting kurbanı olan dizi, 6. bölümde final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Onun ardından “Şahane Çocuklar” adlı, Kanal 1'de yayımlanan programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'in kapanması nedeniyle program da bitti. 2010 yılında Kanal D'de yayımlanan “Cuma'ya Kalsa” adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı ve dizi 12. bölümde reyting kurbanı oldu.

Ardından “Sihirli Annem” dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 yılında yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfının yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi. 2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde oynamaya başladı. 2016 yılında Rengarenk adlı dizide Zerrin rolünü canlandırdı.

Siyah adında bir köpeği vardır.

İNCİ TÜRKAY ÖZEL HAYATI

2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılında eşinden boşanmıştır. Eylül 2019'da Türkay ve Atilla Saral, 11 yıllık birlikteliklerini Londra'da düzenlenen bir törenle resmîleştirdi.

#snob magazin #sihirli annem #inci türkay
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
16
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3