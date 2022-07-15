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Ogeday Girişken'den Şok Eden Nisa Bölükbaşı İtirafı!

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın, yarışmaya birkaç ay kala Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Ogeday Girişken, özel hayatı hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar...

Magazin 15.07.2022, 17:02 15.07.2022, 17:14 arif hür
Ogeday Girişken'den Şok Eden Nisa Bölükbaşı İtirafı!

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Youtube'de bir programa katılan Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı ilişki hakkında konuştu.

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEYE GİRİŞMESEYDİK"

Girişken, "Kimileri 'İlişkine sahip çıkmadın' ve 'Kendini çok göstermedin' diyor. Yarışma öncesi böyle bir şeye girişmeseydik daha doğru olurdu. O da bunu söylüyor ama duygusal olarak kendimize belli bir noktada hâkim olamadık" dedi.

"AÇLIK ÇOK ZORLADI"

Survivor deneyiminden bahseden Ogeday Girişken, "Adada beni en çok açlık ve özlem zorladı… Bunlar çok zordu. Bir fiziksel, bir de duygusal düşüşler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KAZIK YEDİM"

Sözlerini sürdüren Girişken, "Zamanında çok kazık yedim, üzüldüm. Ama olabildiğince şans vermek, kestirip atmamaktan yanayım" şeklinde konuştu.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 'da yarıştı. Girişken, Surivor 2017'yi şampiyon olarak tamamladı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de yarışarak hayran kitlesini genişletti.

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