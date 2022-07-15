Ogeday Girişken'den Şok Eden Nisa Bölükbaşı İtirafı!

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEYE GİRİŞMESEYDİK"

Girişken, "Kimileri 'İlişkine sahip çıkmadın' ve 'Kendini çok göstermedin' diyor. Yarışma öncesi böyle bir şeye girişmeseydik daha doğru olurdu. O da bunu söylüyor ama duygusal olarak kendimize belli bir noktada hâkim olamadık" dedi.

"AÇLIK ÇOK ZORLADI"

Survivor deneyiminden bahseden Ogeday Girişken, "Adada beni en çok açlık ve özlem zorladı… Bunlar çok zordu. Bir fiziksel, bir de duygusal düşüşler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KAZIK YEDİM"

Sözlerini sürdüren Girişken, "Zamanında çok kazık yedim, üzüldüm. Ama olabildiğince şans vermek, kestirip atmamaktan yanayım" şeklinde konuştu.