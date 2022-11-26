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Ödüller Sahiplerini Buldu
5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Geceye, iki ülkenin sanat, siyaset, spor ve iş dünyası yoğun katılım gösterdi
5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, Karabağ Zafer kutlaması eşliğinde sahiplerini buldu. Tören, Atakan Taşur, Koray Bozat ve Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü organizatörlüğünde 'İki Devlet Bir Millet' şuuru ile bu yıl beşinci kez gerçekleştirildi.
İki ülkenin sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının yoğun katılım gösterdiği gecede; Yılın En İyi Belediye Başkanı: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca, Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Cem Belevi, Yılın En İyi Şarkısı: Dip Berksan, Yılın En İyi Sporcusu: Çağan Atakan Arslan, Yılın En İyi Bestesi Hep Mi Ben İle Ayaz Erdoğan oldu. Yılın En İyi Müzik Grubu: İkilem, Karabağ Zafer Kutlamasının Yapıldığı Gaziler ve Şehitlerin anıldığı bu anlamlı gecede; Yılın Kadın Bürokratı Kültür Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan'a gitti.
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