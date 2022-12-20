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O Ses Yılbaşı'nın Kadrosu Belli Oldu
O Ses Yılbaşı programına yine çok sayıda ünlü isim katılıyor. Acun Ilıcalı'nın sunacağı programın jüri üyesinde Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş olacağı söyleniyor. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her yıl olduğu gibi O Ses Yılbaşı'nda yarışacak ünlü isimler merak konusu oldu.
Bu isimler belli oldu. Son dakika bir değişiklik olmazsa Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek.
Eser ve Berfu Yenenler’in Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyeceği yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak olan dört jürinin, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş olacağı söyleniyor.
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