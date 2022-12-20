O Ses Yılbaşı'nın Kadrosu Belli Oldu

haberine göre; Her yıl olduğu gibi Birsen Altuntaş'ınine göre; Her yıl olduğu gibi O Ses Yılbaşı 'nda yarışacak ünlü isimler merak konusu oldu.

Bu isimler belli oldu. Son dakika bir değişiklik olmazsa Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek.

Eser ve Berfu Yenenler’in Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyeceği yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.