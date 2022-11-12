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'O Kadar Aptal Değilim' Diyerek Açıkladı!

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün City's Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışverişe geldiğini söyleyen Polat, pahalı çantası hakkında konuştu. Polat, muhabirlerin “Bir çantaya neden 500 bin TL verdiniz” sorusuna, “Çantayı ben almamıştım. Bana hediyeydi. Bir çantaya o kadar para verecek kadar aptal değilim" yanıtını verdi. İşte detaylar...

Magazin 12.11.2022, 12:28 12.11.2022, 12:44 arif hür
'O Kadar Aptal Değilim' Diyerek Açıkladı!

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün City's Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışverişe geldiğini söyleyen Polat, pahalı çantası hakkında konuştu.

"O KADAR APTAL DEĞİLİM"

Ebru Polat, “7 veya 8 yıl önce alınmış bir çantam var. İnsanlar o çantayı alabilmek için aylarca kuyruğa giriyorlar. Ben kıymetini bilmeyip çantanın sapını kopardım. Paris’e geri gönderdim. 6 ayda anca tadilatı yapılıp geri göndercekler bana” dedi.

Gazetecilerin, “Bir çantaya neden 500 bin TL verdiniz” sorusuna da yanıt veren Polat, “Çantayı ben almamıştım. Bana hediyeydi. Kendim de bir çantaya o parayı vermem. Aptal değilim” diyerek kahkaha attı. 

MESLEĞİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Asıl mesleği avukatlık olan ve şarkıcılık yapmaya başlayınca mesleğini tercih etmeyen Ebru Polat, kendi mesleğine dönmek istediğini belirtti.

Bir yandan avukatlık yapmak istiyorum diyen Polat, “Evraklarımı ve gerekli olan her şeyi tamamlayıp mesleğimi yapmak istiyorum. Ben zorlu davaları kimsenin kolay kolay kabul etmeyeceği davaları almak istiyorum. Çünkü kendimden bahsettirmek istiyorum. Ben onu incelerim bakarım. Kaybedeceğim davayı da  almam. O yüzden başarılı olurum” dedi.

"ERKEKLERİN İLİKLERİNİ KURUTACAĞIZ"

Boşanma davalarına da bakmak istediğini belirten Polat, “Ben kadınların boşanma davalarına bakacağım, erkeklerin iliklerini kurutacağız” dedi.

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz’dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan “Çok Geç”'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan “Çok Geç” şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında “Kalp Ayazı” albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu’nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat’ın sözü ve müziği kendine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı da yer aldı.

2011’de “Dinle 2011” albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu’nun “Haydi Git” şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde “Mutlu Ol Yeter” ve “Artık Sevmeyeceğim” şarkılarının cover’larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde “Olanlar Oldu” single’ını sundu. 2012’de “Kaçın Kurasıyım” EP’sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel’in müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrar yorumladı.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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