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O İddiaya Öpücüklü Yanıt Verdi!

Ünlü manken Şevval Şahin, önceki akşam işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Murat Kazancıoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti. Şahin'e bu iddia soruldu. İşte ayrıntılar...

Magazin 17.10.2022, 14:35 17.10.2022, 17:35 arif hür
O İddiaya Öpücüklü Yanıt Verdi!

Genç manken Şevval Şahin, önceki akşam işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bebek Lucca'ya girerken görüntülendi. 

Flaşların patlaması ile bir anda şaşıran aşıklardan Murat Kazancıoğlu, arkasına bakmadan hızlıca mekana girdi.

'AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMİYOR' İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda Murat Kazancıoğlu’nun ailesinin bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

ÖPÜCÜKLÜ YANIT!

Şevval Şahin bu iddiayı soran muhabirlere öpücük atarak yanıt verdi.

Böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim görüyor. 2018 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN SEVGİLİSİ KİM?

Şevval Şahin, uzun süre Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşadı. Çift, geçtiğimiz yıl ayrıldı. Şevval Şahin bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.

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