O Görüntüler Sonrası Acun Ilıcalı'dan Flaş Hamle!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin özel görüntüleri sosyal medyayı salladı.

ÖZEL JETİNİ YOLLADI

Görüntülerin ifşa olmasının ardından Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yı aldırmak için özel jetini gönderdi.

"İLERİYE DOĞRU HAREKET GÜZEL BİR ŞEYDİR"

Konuya ilişkin sessiz kalan Subaşı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Subaşı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez... Hâlâ olman gereken kişi oluyorsun ve bu da doğru: Ya her zaman olduğun kişiden daha fazlası olma konusunda endişelenmen gerekmiyorsa?

Ya şu anda kim olduğunuz fazlasıyla yeterliyse ve bu sadece yavaşlama ve değerinizi anlama meselesiyse? Her zaman orada olan lütfu fark edecek kadar uzun olmayı öğrenmek mi? İleriye doğru hareket güzel bir şeydir"

"KENDİNİZİN DAHA İYİ BİR VERSİYONU OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Sözlerini sürdüren Subaşı, "Şu anda nerede olursan ol yeter. Burada büyüme nasıl görünüyorsa iyi ve önemli. Umarım kalbiniz değişim, şifa ve dönüşüm için can atmaya devam eder ve umarım ayaklarınızın altındaki toprağı da hatırlarsınız.

Güneş tepenizde parlıyor. Rüzgar çok anlamlı. Büyümeden önce kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak zorunda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun’da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. ‘Var mısın Yok musun’ isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.