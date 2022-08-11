Nurhana Demet'ten ''Çocukluğum  Zararda' 

Söz ve müziği Nurhana Demet’e ait olan 'Çocukluğum Zararda' şarkısıyla kısa bir süre önce dijital platformlarda yerini alan şarkı, 1 milyon beğeniyi aştı.

Müzisyen bir aileden gelen Nurhana Demet, küçük yaşlarda piyano ve solfej eğitimi aldı. Yetenekli sanatçı bir yandan da sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

Sanatçı, "Günümüz hayat şartlarında birçok çocuk, çocukluğunu yaşayamıyor. Dünyaya çocukça gözlerle bakmayı unuttuğumuz, çocuklar gibi düşünemediğimiz, hayal kurmaktan, inanmaktan vazgeçtiğimiz için aslında mutsuzuz. Her çocuk mutlu bir çocukluk yaşayabilmeli” diyerek iddiasını ortaya koydu.