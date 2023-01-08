Nurgül Yeşilçay Komşularıyla Kavga Etti

Nurgül Yeşilçay, sokak hayvanlarını beslediği için uyarı aldığı sitedeki komşularına ateş püskürdü. Yaptığı açıklamada "Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. ‘Beslemeyelim’miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor." "Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" dedi.

Bu arada, Nurgül Yeşilçay Kanal D’de yayınlanacak, başrolü Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaşacağı ‘Veda Mektubu’ için kampa girdi. Bir sağlık kliniğine giden oyuncu, damardan vitamin takviyesi aldı.

"ALALIM MİNERAL, OZON NE VARSA"

Kedilerle ilgili yaptığı paylaşımın ardından bu kareyi de "Biz işimize bakalım. Alalım vitamin, mineral, ozon ne varsa" notuyla yayınladı. (Posta)