Nurettin Sönmez Hastanelik Oldu

Nurettin Sönmez, başrolünü Özge Gürel, Kaan Yıldırım ve Kerem Alışık'la paylaştığı 'Sipahi' dizisine ara veriyor. Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen projede yer alan oyuncu, kaza geçirdi. Oyuncu, dirseğiyle kilidi bozuk camı açmaya çalışırken hastanelik oldu. Sönmez, operasyon sonrası hastaneden fotoğrafını yayınladı. Oyuncu, "Bir kez daha aynısı olmuştu... Ertesi günü sete gidecekken başıma bir "kaza" gelmişti. Yine öyle oldu. Dirseğimle vurarak açmaya çalıştığım kilidi bozuk kapının camına girdi kolum. Atlatılabilirse eğer, her kaza çok şey anlatır kişiye ve insanların kalplerini ortaya çıkartır gün gibi... Her şeyden önce işlev kaybı riski taşıdığım, çok zorlu ve beni ikinci kez böyle büyük bir operasyonda ameliyat eden Türkiye'nin önde gelen hekimlerinden Selim Mu(müteşekkirim) ve yardımcısı hanımefendi Bahar Yıldız ve melâik Sedat Gülmez..." dedi.

Sözlerine dizi ekibine teşekkür ederek devam eden Sönmez, "Yeni başladığım işin yapımcısı; beyefendi, ağabey, baba Mehmet Can Polat ve yine yapımcı Sadi Polat ve senarist Ali Doğançay; Ekipteki başta eşimi oynayan Elit Andaç Çam ve tüm oyuncu arkadaşlarım (tüm samimiyet ve sıcaklıklarıyla...) İşine hâkim, bu deli oyuncusuna hâlâ alışmaya çalışan, bana ilk saniyelerden itibaren destek olan menajerim Ceren Özmen.... Beni hiç bırakmayan gül İbrahim Yalçınkaya... Olay anında kan kaybımla başa çıkabilen ve o zorlu anda destek olabilen Yasemin ve sonrasında ilgisi ve bakış açımı yakalamasıyla Defne... Klasıyla Acıbadem Fulya Hastanesi... Güler yüzleri ve emekleriyle Savaş, FatmaGül, Enes Hemşireler... Herbiriniz bu kaza"nın bendeki nurlu yansımaları ve yüreğimdeki ferahlık oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ve Sitemlerim : Olay anında zorla götürüldüğüm hastanede kavga ettiğim genç doktor ya da doktor adaylarına ve onların yanlış ve eksik müdehâlelerine, yine eksik ve yanlış, yargılı raporlarına. Bu yanlış rapora tamâh eden ve bunca yıllık sâdık müşterilerinin ifâdesini göz ardı edebilen sigorta ekibine. Sizlere ben hakkımı helâl ediyorum. Önemli olan yastığa kafayı rahat koyabilmektir elbette... Son olarak kahramanlarım Selahattin, Nurdan ve Tuğçe... Ve kız kardeşim ve anneciğim. Sahalara yakınlaşmak için uzağım bir müddet... Teşekkürler" ifadelerini kullandı.