Nur Sürer Camdaki Kız'a Veda Etti
Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinden bir ayrılık daha yaşandı. Fenomen olan projeden Feride karakterini canlandıran Nur Sürer ayrıldı. İşte haberin detayları...
Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinden bir ayrılık daha yaşandı. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuna projeye, geçtiğimiz hafta Cana'yı canlandıran Hande Ataizi veda etmişti. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinin en önemli karakterlerinden Burcu Biricik'in oynadığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer ayrılıyor.
Tüm oyuncular ve ekip Nur Sürer'e Cihangir'deki sette veda etti. Cihangir'deki son sahnesinden sonra dışarı çıkan sanatçı, alkışlarla karşılandı. Duygulanan Sürer, herkese teşekkür etti.
Sürer, "Hepinize teşekkür ediyorum. Yönetmene 43 senedir sinemadayım. Bu kadar yıldır en mutlu olduğum set. Feride'yi beraber çıkardık. Kamera arkasındaki çocuklarım evladım gibiydi. Hiçbiriniz unutmayacağım, buraya geleceğim" dedi. Sürer'e ekip arkadaşları çiçek verdi.
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