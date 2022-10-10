Nova Norda'dan Albüm Müjdesi

Albümden ilk tekli Peşindeyim Kendimin (Akustik)’i bu Cuma dinleyicileri ile paylaşan Nova Norda, şarkının hikayesine daha çok odaklandığı bu versiyonda sıcak ve samimi bir sound sunuyor.

Söz ve müziği Nova Norda'ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü ise Efe Demiral üstleniyor.

"KEYFİ YERİNDE BİR PARÇA"

Nova Norda, Peşindeyim Kendimin(Akustik) şarkısıyla ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle ifade ediyor: “Peşindeyim Kendimin (Akustik), 'Kendi özümüzü bildiğimiz ve iyi insanlar olmaya gayret ettiğimiz sürece kimsenin ne dediğinin önemi yok.' diyen, keyfi yerinde bir parça. Akustik versiyonunu umarım benim kadar siz de seversiniz.

Bu zamana kadar verdiğiniz desteğiniz için yürekten teşekkürler ve çok sevgiler!''

''Akustik Evrende Dünya Tarihi'' albümünün çıkış şarkısı ''Peşindeyim Kendimin(Akustik)'' versiyonu 7 Ekim'de, albümün tamamı ise 21 Ekim'de tüm dijital platformlarda yayında!