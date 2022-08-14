Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
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Nispet gecesi
Oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine nokta koyan iş insanı Önder Öztarhan, önceki gece Bebek’te bir mekanda esmer bir güzelle görüntülendi.
Kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden iş insanı Önder Öztarhan, birlikte görüntü vermemek için kız arkadaşını önden göndererek hedef şaşırttı.
Yemek yediği esmer güzelin mekandan ayrılmasında 30 dakika sonra mekandan çıkan Öztarhan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak gözlerden kayboldu.
İş insanının ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver’in sevgilisiyle görüntülendiği hafta, esmer bir güzelle yemeğe çıkması ise, “Önder’in Nispet gecesi” olarak yorumlandı.
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