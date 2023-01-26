Nişantaşı'nda Görüntülenen Rıza Baba'dan Üzen Açıklama!

Usta oyuncu Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan ve geçtiğimiz günlerde ara veren 'Arka Sokaklar' dizisinin bittiğini söyledi.

Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırtı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti. Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar" dedi.

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi. Yapım ekibi, geçtiğimiz kasım ayında Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle kısa süre 'Arka Sokaklar'a ara verildiğini açıklamıştı.