Nisa Bölükbaşı'na Olay Yaratan Gönderme!

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Nagihan Karadere'yi yazlığında ağırlamıştı. Survivor Nagihan için "gönüllerin şampiyonu" diyen Akalın yarışmacıya altınlar almıştı. Demet Akalın her fırsatta da Nisa Bölükbaşı'nı eleştiriyor.

"SENİN KONSERİNE KİM GELSİN Kİ?

Nisa Bölükbaşı hayranı olan bir takipçi Akalın'a "Senin konserine kim gelsin ki? Siz anca genç bir kızı çekememezlik yapın" yazdı.

"SEVGİLİ KOYNUNDAN KALKANI..."

Demet Akalın ise bu yorumun altında kalmadı ve "Yok ben çalışkan insanı bile kıskanmam sevgili koynundan kalkanı hiç..." diyerek şoke etti.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, Türk şarkıcı ve eski manken. Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. 50 yaşındadır.

Lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Demet Akalın, Aralık 2014'te DMC ile albüm başına Turkish lira symbol 8x10px.png750 bin fiyat koyan bir kayıt anlaşması imzaladı.2015 başlarında bu şirketin etiketini taşıyacak dokuzuncu stüdyo albümünün hazırlıklarını sürdürürken Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümündeki "İntikam" ve Sinan Akçıl'ın Ayıp Yani albümündeki "Vazgeçilmezim" şarkılarını seslendirdi.

Haziran'da dokuzuncu stüdyo albümü Pırlanta'yı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen çıkış şarkısı "Ders Olsun" eşliğinde yayımladı. Albümün kendisi ise ülkede liste başı oldu,ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından altın sertifika ile ödüllendirildi. Albümün tanıtımı için "Ders Olsun"un ardından "Gölge", "Çalkala", "Beş Yıl", "Pırlanta" ve "Şerefime Namusuma" şarkılarının video klipleri de gösterime girdi. Akalın, aynı yıl Ağustos'ta başlayıp sonraki ay sona eren TV8 ses yarışması Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaştı.

Evlilikleri:

Oğuz Kayhan (e. 2006; b. 2006)

Önder Bekensir (e. 2010; b. 2010)

Okan Kurt (e. 2012)

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de yarışarak hayran kitlesini genişletti.