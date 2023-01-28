Nilüfer'den Flaş İtiraf: Ölünce Yayınlansın

filmleri beğendiğini ve hayatının sinema perdesine aktarılmasına sıcak baktığını söyleyip "Öyle bir proje gelirse değerlendiririm ama şu an öyle bir durum yok. Geçenlerde 'Acaba olabilir mi?' diye konuşulmuştu. Yaparsam da ben öldükten sonra yayınlansın" dedi. Nilüfer , önceki gün Nişantaşı'nda bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Tepeden tırnağa beyazlara büründüğü kombiniyle dikkat çeken ünlü isim, son dönemde yapılan otobiyografikleri beğendiğini ve hayatının sinema perdesine aktarılmasına sıcak baktığını söyleyip "Öyle bir proje gelirse değerlendiririm ama şu an öyle bir durum yok. Geçenlerde 'Acaba olabilir mi?' diye konuşulmuştu. Yaparsam da ben öldükten sonra yayınlansın" dedi.

Ayaküstü soruları yanıtlayan Nilüfer, 2023 yılında dolu bir konser takvimi olduğunu anlatıp "Her şey yolunda sağlık sıhhat da güzel. Konserler oluyor. Konserlerim var, daha çok Türkiye'de konserlerim var. Belki bir single çıkarabilirim yaz başında" diye konuştu. Son dönemde otobiyografik projeleri izlediğini ve kendisi hayatının da film olmasına sıcak baktığını söyleyen ünlü isim, ilginç bir çıkışta bulunup şöyle konuştu: "Öyle bir proje gelirse değerlendiririm ama şu anda öyle bir film yok. Geçenlerde öyle bir konuşulda olabilir falan diye. Doğru bir proje gelirse olabilir ya da ben şey yaparım, 'ben öldükten sonra yayınlansın' falan. Öyle bir şey yapılınca çok gerçek olmalı. İzliyorum bazen dijital platformlarda güzel işler de oluyor"

"O KUŞAĞA AYAK UYDURMAKTA ZORLANMIYORUM"

Kendisini dinleyen yeni kuşağa ayak uydurmakta zorlanmadığını ve elli yıldır nasıl yürüdüyse yoluna öyle devam edeceğini de sözlerine ekleyen pop müziğin ünlü ismi şöyle devam etti: "Ben, benim zaten neysem oyum. Zorlandığım yok tam tersine bir takım şeyler değişiyor tabii müziğin değiştiği gibi, anlayışlar değişiyor, iyiye mi kötüye mi gidiyor? O tartışılır ama sonuçta ben kendi bildiğim yolda elli yıldır bildiğim yolda ilerlemeye devam edeceğim gidebildiğim kadar. Onlar öyle çok seviyorlar ki o 90'lı yıllardaki şarkıları. Ben konserlerimde görüyorum, 13-14 yaşındaki çocuklar geliyor beni dinlemeye ve bayılıyorlar şarkılara yani. Tabii ki yakalarız o kitleyi de yakalarız"

SEZEN'E DÖN ÇAĞRISI: BENCE BÖYLE YAPMASIN

Ünlü sanatçı ayrıca sahneleri bırakan yakın dostu Sezen Aksu ile görüştüklerini ve kendisinin de onu sahnede görmek istediğini söyledi. Nilüfer, Aksu'ya sahnelere dönme çağrısında bulunup "Bildiğim kadarıyla kendisini çok iyi ve rahat hissediyor. Öyle bir düşüncesi yok ama bir an gelir fikri değişebilir de onu bilemeyiz tabii ki. Bence böyle yapmasın onu çok özlediklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.