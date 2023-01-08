Nilperi Şahinkaya'dan Şok Evlilik Açıklaması

Nilperi Şahinkaya , önceki gün Bebek’te görüntülendi. Heykeltıraş Emre Yusufi ile 2 yıldır birlikte olan oyuncu "Annem ‘Sakın evlenme, sen deli misin?’ diyor." "Babam da ‘Aynı eve çıkıp anlaşın, bu çok saçma’ diyor" şeklinde konuştu.

Evliliğin aşkı öldürdüğüne inanan ve boşanmış anne baba çocuğu olan 34 yaşındaki Şahinkaya "Önümde çok modelim yok, evlilik aşkı öldürmüyor diyemem. Mutlu bir evlilik var mı, benim bildiğim yok" dedi. (Kamil Sümer/POSTA)