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Nilperi Şahinkaya'dan Şok Evlilik Açıklaması
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya önceki akşam Bebek'te görüntülendi ve evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Heykeltıraş Emre Yusufi ile 2 yıldır birlikte olan oyuncu "Annem ‘Sakın evlenme, sen deli misin?’ diyor." "Babam da ‘Aynı eve çıkıp anlaşın, bu çok saçma’ diyor" şeklinde konuştu.
Evliliğin aşkı öldürdüğüne inanan ve boşanmış anne baba çocuğu olan 34 yaşındaki Şahinkaya "Önümde çok modelim yok, evlilik aşkı öldürmüyor diyemem. Mutlu bir evlilik var mı, benim bildiğim yok" dedi. (Kamil Sümer/POSTA)
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