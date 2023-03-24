Nilhan Yepyeni Şarkısı "Kayboldum" İle Karşınızda!
Türkçe Alternatif Pop müziğinin yükselen ismi Nilhan, Londra’dan dönüşüyle yepyeni ve güçlü tarzını ortaya koyuyor. "Kayboldum" adlı yeni şarkısı, kişinin etrafındaki kalabalığın sahteliğinin farkına varmasıyla hissettiği içsel boşluğu ve aidiyetsizlik duygusunu sorgulamasının hikayesini anlatıyor.
Şarkıda "Güneşi görene dek kayboldum her gece" mottosu, kaybolmuşluk hissini haykırıyor ve kişinin üstünde hissettiği baskıyı, kalabalık içinde yalnızlık hissini ve tüm bunların fazla gelmesiyle yaşadığı bunalımı, yalnız yaşamanın çaresizliğini anlatıyor. Şarkının yalnızlık hissiyatını derinden hissettiren sözleri, dinleyicilere yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyor.
Nilhan, şarkı hakkında yaptığı açıklamada, "Bazen hayatta yaşadığım tutunamama ve ait olamama hissiyatı beni en çok İstanbul gibi bir büyük şehirde boğuyor. Metropolün kalabalığı insanın içsel yalnızlığını daha da derinden hissettiriyor. Yalnızlık zor evet, ama kalabalık içinde yalnızlık ayrı bir zor benim deneyimimde. Benim müziğim aracılığıyla amacım, benim gibi hisseden birisine ışık olmak, yalnız olmadığını hissettirmek" dedi.
Nilhan'ın "Kayboldum" şarkısı, yalnızlık ve aidiyetsizlik hissini yaşayanların kendilerini ifade edebilecekleri ve rahatlatıcı bir müzik deneyimi yaşayabilecekleri bir şarkı olarak öne çıkıyor. Şarkının sözleri ve duygusal atmosferi, dinleyicileri etkileyecek ve uzun süre akıllarda kalacak.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Sakaryaspor
|27
|49
|4. Pendikspor
|26
|47
|5. Rizespor
|25
|46
|6. Keçiörengücü
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Boluspor
|26
|41
|9. Bandırmaspor
|26
|40
|10. Manisa FK
|25
|39
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|27
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13