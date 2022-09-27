Nikah Masasına Oturdular! Sözleri Şaşırttı

Geçtiğimiz sezon TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Bayram' karakterine hayat veren Meriç Özkaya ile bir süredir aşk yaşadığı Asude Atik, Kadıköy'de düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' dedi.

'BEN EVLENMEM' DEMEYİN!

Oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Özkaya, düğün fotolarının altına, "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler" notunu düştü.

41 yaşındaki Meriç Özkaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.