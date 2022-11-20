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Nihal Candan'dan Murat Boz hamlesi!
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Nihal Candan yıllar önce Murat Boz'la yaşadığı aşk kaçamağı haberlerini sildirmek için harekete geçti.
Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını vermişti. Bu sözler, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Murat Boz ile yaptığı kaçamakla adını duyuran Nihal Candan geçmişte kendisi hakkında çıkan haberler için adım attı.
Nihal Candan’ın sevgilisi Faruk Çiçek, sevgilisi Nihal Candan’ın Murat Boz’la çıkan internet haberini sildirmek için harekete geçtiği öğrenildi.
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