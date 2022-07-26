Neveser Gerginok'tan “Her Şey Gönlünce Olsun”

“Yanımdaki Sevgilim” ve “İnan ki Değmez Üzülme” şarkılarıyla büyük başarı elde eden Neveser Gerginok, “Her Şey Gönlünce Olsun” şarkısıyla da bir hayli iddialı.

Şarkısının dinleyicilere pozitif enerji verdiğini ve yaz aylarına özel güzel dilekler sunduğunu anlatan sanatçı, “Beni çok heyecanlandıran yeni şarkımızı sevenlerimle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yaz herkes pozitif olacak” dedi.

“Her Şey Gönlünce Olsun” adlı şarkının sözleri Güzide Füsun Arkış’a, bestesi ve müzik yönetmenliği Ömer Öcal’a ait olan şarkının mix-mastering ve klip yönetmenliğini de Candar Köker üstlendi.

Özlenen Türk Sanat Müziği ezgilerinin yer aldığı şarkının klibinde ise sanatçıya dansçılar ve müzisyenler eşlik etti.

“Her Şey Gönlünce Olsun” Kuzey Yapım etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.