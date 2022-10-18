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Nesrin Cavadzade'yı Yıkan Ölüm Haberi

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde rol alan oyuncu Nesrin Cavadzade, kedisi Çiko’nun vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. İşte ünlü oyuncunun ilk açıklaması...

Magazin 18.10.2022, 11:20 arif hür
Nesrin Cavadzade'yı Yıkan Ölüm Haberi

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Alkan'dan ayrılan Nesrin Cavadzade, kedisi Çiko’nun (16) vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

Nesrin Cavadzade'nin acı günü!

"MUCİZELERE İNANMAYI ÖĞRETTİN"

Ünlü oyuncu kedisiyle çekilmiş karesini, “Bu fotoğraf 16 yıllık beraberliğimizin ve mücadelemizin bir özeti gibi. Sen kitaplarda yazan her şeyin tam tersiydin. Kaç defa yanlış teşhislerle, yanlış tedavilere maruz kaldık. Ama ölmedik. 16 yıl yaşadık. Sen bana mucizelere inanmayı öğrettin.

Mucizevi bir şekilde yaşadığın için, ölümün de bir ölümden çok mucizeye benzedi” notuyla paylaştı.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı.

 2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 108. bölümde diziden ayrılmıştır.Günümüzde Üç Kuruş adlı dizide Bahar Yöndel / Çaka karakterine hayat vermektedir.

Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade’nin torunudur. Nesrin Cavadzade son olarak Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştır.

#Nesrin Cavadzade #snob magazin #Yasak Elma #kedi
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