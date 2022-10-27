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Neslihan Yeldan Meta Film Festivali jürisi oldu
Oyuncu Nesihan Yeldan Uluslararası Film Festivali’nde jüri üyesi oldu.
‘Kiraz Mevsimi’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Sen Çal Kapımı’ gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hem izleyicilerin gönlünde taht kuran hem de başarısı ülke sınırlarını aşan Neslihan Yeldan Dubai’de düzenlenen ‘META Film Festivali’nin jürisinde yer aldı.
27-29 Ekim tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek festivalin 7 jüri üyesinden biri olan başarılı oyuncu 25 ülkenin 60’tan fazla filmini değerlendirdi.
Festivalde gişe rekorları kıran filmler, prömiyerler, bölgesel uzun metrajlı filmler, Arap Dünyası, Hollywood, Bollywood ve Nollywood’dan yıldızlar ve genç yetenekler yer alacak.
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