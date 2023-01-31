Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu Aşklarını Anlattı

Kadir Doğulu, InStyle Dergisi Şubat sayısı için objektif karşısına geçti. İlişkileri, hayalleri ve anılarıyla ilgili samimi bir röportaj geçekleştirdiler ve aşklarını nasıl hep taze tuttuklarından bahsettiler. Dokuz yıldır birlikte olan Neslihan Atagül Doğulu ve, InStyle Dergisi Şubat sayısı için objektif karşısına geçti. İlişkileri, hayalleri ve anılarıyla ilgili samimi bir röportaj geçekleştirdiler velarını nasıl hep taze tuttuklarından bahsettiler.

Evliliklerinde altıncı yılını dolduran, birbirlerinin aslında zıt kutuplar olduğunu, fikirlerinin her zaman uyuşmayabildiğini ancak iki zıt karakterin dengesini kendi ilişkileri içerisinde çok güzel kurduklarını belirten çift, aşklarını nasıl taze tuttuklarıyla ilgili olarak; Kadir Doğulu, "Birbirimizi daha iyi anladıkça taze kalabilmenin yöntemlerini bulduk" derken,

Neslihan Atagül Doğulu, "Her uyandığımız günü yeni bir gün olarak kabul etmek bu tazeliği koruyor bence" diye yorumluyor.