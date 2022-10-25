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Neslihan Atagül Doha yolcusu
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, yarın Doha'da gerçekleşecek Fashion Trust Arabia Ödül Töreni’ne katılacak.
Rol aldığı dizilerle, canlandırdığı karakterlerle yurtdışında sevilen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Fashion Trust Arabia ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği iş birliği ile bu yıl misafir ülke olarak seçilen ülkemizi temsilen yarın Doha'da gerçekleşecek Fashion Trust Arabia Ödül Töreni’ne katılacak.
Güzel oyuncu son yıllarda dünya moda sahnesinde adından söz ettiren ülkelerden genç tasarımcılara destek olmak amacı ile yaratılan misafir ülke kategorisinde tasarımlarını sergileyecek dört yetenekli Türk tasarımcı arasından kazanan isme ödülünü takdim etmek üzere Onur Konuğu olarak Doha’ya gidiyor.
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|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
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|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
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|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
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|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
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|12
|14
|12. Everton
|12
|13
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|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
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|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
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|10
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