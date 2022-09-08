Neşe Erberk'ten Yıllar Sonra Gelen Zeki Müren İtirafı!
1984 Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erberk, 1984 yılında Zeki Müren ile yaptığı dans hakkında konuştu. İşte detaylar...
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Neşe Erberk, Özel Neşe Erberk Anaokullarının Türkiye genelindeki 50. şubesini Adıyaman'da açtığı için çok gururlu olduğu söyledi. Neşe Erberk üçüz kızları hakkında da konuştu.
"23 YAŞINDA OLDULAR"
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Miami'de yaşayan üçüz kızları Alin, Selin ve Lara'dan dolayı Miami-Türkiye mekik dokuduğunu söyleyen Erberk, üçüz kızlarının 23 yaşına bastığını belirtip, "Miami'de yaşıyorlar. Ara ara geliyorlar Türkiye'ye" dedi.
"KENDİMLE GURUR DUYDUM"
Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “O dans yılbaşının sembolü oldu. Dans edeceğim önceden bana söylemişlerdi. Bana 'sen dans edeceksin' dediler. Ben de severek kabul ettim. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim.
Kendimle gurur duydum. Çok güzel bir anım var. Herkese nasip olacak bir anı değil. Dans ederken kendisiyle ufak bir konuşmamız geçti. Dedikoduluk bir konuşma değil. " diye konuştu.
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|10
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|5
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|5
|10
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|5
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|6
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|5
|5
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|3
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|4
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|5
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|4
|10
|2. Bandırmaspor
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|9
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|4
|7
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|7
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|3
|6
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|3
|5
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|5
|11. Gençlerbirliği
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|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
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|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
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|6
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
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|7
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|6
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|4
|5
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|4
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|4
|4
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|4
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|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
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