Nejat İşler kavga etti! Yumruklar havada uçuştu

Blu TV'de Saygı dizisiyle yıldızı parlayan Nejat İşler, son olarak Tamirhane filminde rol aldı. Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karışan Nejat İşler yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlendi. İşler resmen uçarak yumruk attı.

UÇARAK YUMRUK ATTI

Tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun özel haberine göre müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

YERE YATIRDIĞI ADAMI YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ

İşler adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. Ünlü oyuncunun arkadaşlarına “Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam” dediği öğrenildi.

